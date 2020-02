Matthijs van Nieuwkerk heeft woensdag aangekondigd na ruim veertien jaar te stoppen met de presentatie van De Wereld Draait Door. Ook het programma stopt per 27 maart. Een greep uit de reacties van voormalige gasten van het programma.

Erik Scherder: 'Veel, zo niet alles te danken aan Matthijs'

Hoogleraar Klinische Neuropsychologie Erik Scherder zegt in gesprek met NU.nl dat hij "superveel, zo niet alles te danken heeft" aan Van Nieuwkerk en het actualiteitenprogramma.

Scherder maakte in 2013 voor het eerst zijn opwachting in het programma en verzorgde daarnaast ook meerdere afleveringen van DWDD University, waarin hij vertelde over de functies van ons brein.

"Het hele vakgebied van de neuropsychologie heeft een enorme boost gekregen door het programma. Matthijs stelde altijd zeer goede vragen en toonde zich geïnteresseerd. Vakgenoten vonden het soms wat kort door de bocht, de bijdragen duurden gemiddeld ook maar een minuut of zeven. Maar kijkers en studenten werden er enthousiast door en die gingen vanzelf de diepte in."

'Straks komt het besef pas echt'

Ewart van der Horst, die samen met Van Nieuwkerk de talkshow ontwikkelde, denkt dat in september pas het echte gemis voelbaar zal zijn. "En dan denken we misschien ook: hadden we niet anders met het programma moeten omspringen? Ik bedoel, er is veel gesoebat over Matthijs' salaris. Hij werd een soort Kop van Jut. Er is veel discussie geweest", vertelt de programmamaker in het AD.

"Dan moet je niet raar staan te kijken dat sommige dingen eindig zijn. Straks komt pas écht het besef wat een bijzonder, mooi en hoog niveau programma dit toch was."

Giel Beelen deelt samenvatting DWDD door Henry van Loon

Giel Beelen was meerdere keren te gast in De Wereld Draait Door. De radio-dj kijkt middels een door cabaretier Henry van Loon gemaakte samenvatting van het programma terug op ruim veertien jaar DWDD.

Britt Dekker: 'Mijn lievelingsprogramma aller tijden'

Presentatrice Britt Dekker heeft naar eigen zeggen haar carrière voor het grootste deel te danken aan De Wereld Draait Door. Ze noemt de talkshow haar 'lievelingsprogramma aller tijden'. Dekker merkt verder op dat we nu alleen Eva Jinek nog over hebben.

Mark Tuitert: 'Vijftien seizoenen topsport'

Voormalig schaatser Mark Tuitert noemt de de presentatie door Matthijs van Nieuwkerk 'topsport al vijftien seizoenen lang'.

Dijkgraaf vond samenwerking een voorrecht

Van Nieuwkerk maakte samen met hoogleraar Robbert Dijkgraaf meerdere afleveringen van de DWDD-spin-off DWDD University. Dijkgraaf noemt het "een voorrecht" om tien tv-colleges met de presentator gemaakt te hebben.

Nynke de Jong: 'Altijd een eer om mee te werken aan DWDD'

Journalist Nynke de Jong zegt nergens zoveel geleerd te hebben als op de kruk naast Van Nieuwkerk.

Stella Bergsma wilde tafeldame worden

Stella Bergsma zegt het einde van De Wereld Draait Door te betreuren, omdat ze graag eens tafeldame had willen zijn. Haar volgers sporen haar aan haar droom na te jagen voor de laatste aflevering van 27 maart.

Renze Klamer: eind van een tijdperk

BNNVARA-presentator Renze Klamer noemt het stoppen van DWDD het einde van een tijdperk. DI-RECT sluit zich aan bij deze woorden en bedankt Matthijs van Nieuwkerk en het team voor 'een hoop mooie momenten'.

Antoinette Scheulderman noemt Van Nieuwkerk een maestro

"Je zal gemist worden", zegt de journaliste over het eind van de talkshow. "Je bent de maestro van het korte maar intense interview."

Jacqueline Govaert vindt DWDD een belangrijke bakermat

Krezip-zangeres Jacqueline Govaert noemde DWDD bij RTL Boulevard een belangrijke bakermat voor de Nederlandse muziek. "Je zag albumverkoopcijfers omhoogschieten, op een gegeven moment wilde iedereen er wel spelen."