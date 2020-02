Het derde seizoen van Ellie op Patrouille is van start gegaan met 763.000 kijkers. Het programma eindigde daarmee op de twaalfde plaats van best bekeken programma's op dinsdagavond, blijkt uit cijfers van Stichting KijkOnderzoek.

Voor de reportageserie van AVROTROS, waarin voormalig politieagent Ellie Lust meeloopt met politiekorpsen in het buitenland, reisde ze ditmaal af naar de Filipijnse hoofdstad Manilla.

Het best bekeken programma op dinsdagavond was het NOS Journaal van 20.00 uur met bijna twee miljoen kijkers. Ook het NOS Journaal van 18.00 uur, De Wereld Draait Door, Opsporing Verzocht, EenVandaag, het RTL Nieuws van 19.30 uur en Married At First Sight scoorden meer dan een miljoen kijkers.

Talkshow Op1, op dinsdagavond gepresenteerd door Giovanca Ostiana en Tijs van den Brink, behaalde 701.000 kijkers. Daarmee bleef het presentatieduo Eva Jinek voor die op RTL 4 648.000 kijkers trok.