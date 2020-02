Nog op zoek naar een goede film, serie of reportage voor dinsdagavond? NU.nl zet in samenwerking met Veronica Superguide de televisietips op een rij.

Realityprogramma: Ellie op Patrouille

21:30 - 22:25 uur op NPO1

Ellie Lust trapt het derde seizoen af in de Filipijnse hoofdstad Manilla. Sinds president Rodrigo Duterte aan de macht kwam, heeft zijn controversiële oorlog tegen drugs al duizenden levens gekost. Het gaat er zo hard aan toe in de Filipijnen dat Ellie niet anders kan dan geëmotioneerd raken.

Dit zijn de tien beste series die nu op Videoland staan.

Realityprogramma: Vier Handen op Eén Buik

20:25 - 21:15 uur op NPO3

De ongetrouwde, twintigjarige Manon is zwanger van haar tweede dochter. Actrice Toprak Yalçiner probeert de nuchtere Groningse bij te staan en te helpen tijdens de zwangerschap.

Dit is er in februari verder te zien op televisie.

Kookwedstrijd: Top Chef Junior

22:00 - 23:00 uur op 24Kitchen

Voordat de kinderen daadwerkelijk mogen beginnen met koken, moet het aantal kandidaten in deze eerste aflevering eerst worden teruggebracht tot twaalf. De jonge koks moeten alles op alles zetten om indruk te maken op voormalig Top Chef-kandidaten Jamie Lauren en Sandee Birdsong.

Architectuurprogramma: Richard Hammond's BIG

20:30 - 21:30 uur op Discovery

In BIG gaat Richard Hammond op bezoek bij de grootste machines en bouwwerken ter wereld. In deze eerste aflevering is dat de gigantische Volkswagen-fabriek in het Duitse Wolfsburg, die inmiddels het formaat van een klein land heeft.

Actiefilm: Lucy

20:30 - 22:10 uur op Veronica

Een vrouw raakt per ongeluk betrokken bij een duistere zaak, waarna ze transformeert in een meedogenloze strijder. Ze schakelt de hulp in van wetenschapper Samuel Norman (Morgan Freeman).