Nick & Simon en Richard Kraijcek & Daphne Deckers behoren tot de zeven duo's die meedoen aan Lingo VIPS. De bekende Nederlanders gaan zich drie afleveringen inzetten voor de Hartstichting.

Andere duo's worden gevormd door Patty Brard & Dennis van der Geest, Albert Verlinde & Zoey Ivory, Marlayne Sahupala & Mirella van Markus, Wolter Kroes & Gaston Starreveld en Viktor Brand & Roberta Pagnier.

Hoe meer woorden de duo's onder leiding van Jan Versteegh en jurylid JP raden, hoe meer automatische externe defibrillators (AED) zij bij elkaar verzamelen. Elk zesde goed geraden woord levert één AED op.

Lingo VIPS wordt vanaf maandag 17 februari zes weken lang om 23.00 uur uitgezonden bij SBS6.

Lingo 'nieuwe stijl' trekt sinds de start eind augustus 2019 gemiddeld 644.000 kijkers per aflevering (inclusief uitgesteld kijken). Het is daarmee een van de populairste SBS-programma's in de vooravond. Lingo heeft een tweede seizoen gekregen en wordt zeker nog tot de zomer uitgezonden.