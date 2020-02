Radio 10-dj Lex Gaarthuis heeft maandagavond uitgebreid excuses aangeboden voor zijn lied Voorkomen is beter dan Chinezen, dat vorige week te horen was op de radiozender. Gaarthuis noemt de sketch achteraf "volledig misplaatst".

Gaarthuis begon zijn radioshow maandagavond met een door hem zelf opgestelde verklaring, waarin hij onder meer zei dat hij een grote fout had gemaakt.

"Wat ik me bij het maken van deze sketch niet realiseerde - maar nu wel - is dat ik met deze sketch ver over de grens van het goede fatsoen heen ben gegaan. De vele reacties uit de Chinese gemeenschap en van andere Nederlanders, het nieuws over anti-Aziatisch racisme en de motie hierover in de Tweede Kamer hebben mij doen inzien dat ik een grote fout heb gemaakt. Ik realiseer me daardoor ten zeerste hoe diep ik daarmee mensen uit de Chinese gemeenschap gekwetst heb", zei hij.

Ook zei Gaarthuis dat hij "niet op zijn radar had" dat Chinese Nederlanders en mensen in China "op dagelijkse basis worden gediscrimineerd" vanwege het coronavirus 2019-nCoV.

Meerdere mensen deden aangifte tegen Gaarthuis

Het lied ging over de uitbraak van dit virus. In het nummer wordt onder andere gezongen dat dit de schuld is van "die stink-Chinezen." Ook klonk er de zin: "Vreet geen Chinees, dan heb je niks te vrezen".

Meerdere mensen uit de Chinese gemeenschap deden aangifte tegen Gaarthuis. Zij vinden het lied onder meer "discriminerend, haatzaaiend, kwetsend en volkomen respectloos". Ook is een petitie gestart met de naam Wij zijn geen virussen, die inmiddels al ruim 50.000 keer is ondertekend.

Gaarthuis zei dat hij samen met een delegatie van Radio 10 een gesprek heeft gehad met vertegenwoordigers uit de Chinese gemeenschap. Volgens eigen zeggen heeft de dj veel geleerd van dit gesprek.