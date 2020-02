In First Dates gaan 'onbekende' mensen met elkaar op blind date, maar in de Valentijnsspecial die vrijdagavond wordt uitgezonden, gaan voor het eerst vijf bekende Nederlanders uit eten met iemand die ze nog niet kennen. Een van de BN'ers is Giel Beelen, die nooit eerder op blind date was geweest en zelf ondervond dat er veel gedoe kan ontstaan rond het betalen van het etentje.

Beelen had voordat hij werd gevraagd om mee te doen nog nooit een aflevering van het populaire First Dates gezien, dus keek ter voorbereiding twee afleveringen. "Ik merkte toen wel dat betalen een ding was: delen is geen optie", vertelt de 42-jarige dj in gesprek met NU.nl. "Ik had me heel erg voorgenomen om het etentje te betalen, maar zonder te veel te verklappen: mijn date wist er toch een ongemakkelijk moment van te maken."

De radio-dj, die sinds de zomer van vorig jaar vrijgezel is, noemt zijn blind date "het spannendste dat hij ooit heeft gedaan". "Ik heb nog nooit een Tinder-date gehad, laat staan dat ik op blind date ben geweest."

Toen Beelen werd benaderd voor het programma zei hij eerst resoluut 'nee', totdat duidelijk werd dat er op basis van zijn voorkeuren echt een match voor hem werd gezocht. "Toen werd ik wel getriggerd en dacht ik: waarom niet, het is maar één avond."

'Kreeg indruk dat ik zenuwachtigst was'

De radio-dj moest vervolgens zijn voorkeuren doorgeven voor zijn 'ideale date'. "Het zou leuk zijn als het een vrouw zou zijn die weet wat er speelt in de wereld. Ik heb soms gesprekken met mensen van mijn eigen leeftijd, die totaal geen idee hebben wat er bijvoorbeeld op YouTube gebeurt."

Naar aanleiding van de voorkeuren die uit Beelens voorgesprek rolden, kwam zijn match Malou uit de bus. Opmerkelijk is dat zij van tevoren niet wist dat haar date een bekende Nederlander was. "Het nadeel is natuurlijk dat mensen al een mening over je hebben", zegt Beelen. "Ik wist trouwens niet dat er nog meer bekende Nederlanders op date gingen, in de visagie zag ik de anderen ook (onder anderen stylist Maik de Boer en presentatrice Yvonne Coldewijer gaan ook op blind date, red.). Ik kreeg wel de indruk dat ik het zenuwachtigst was."

De dj zit vrijdagavond in elk geval voor de televisie om 'zijn' aflevering van het dateprogramma te bekijken. "Ik ben heel benieuwd, want ik weet niet meer precies hoe het ging. Je wordt gevolgd door bijna onzichtbare camera's, dus je hebt geen afleiding van de camera. Daarom is dit denk ik wel een van mijn meest naturelle televisieoptredens."

Of er na de date nog meer afspraakjes volgden met Malou, wil Beelen niet verklappen. "Het blind daten beviel in elk geval wel, het is fijn dat je tijdens zo'n date een persoon echt goed leert kennen."

De First Dates Valentijnsspecial is vrijdag 14 februari om 19.25 uur te zien bij BNNVARA op NPO3.