De eerste aflevering van het televisieprogramma Patty en Gordon op zoek naar eeuwige jeugd heeft maandag 511.000 kijkers getrokken. De zoektocht van presentatoren Patty Brard en Gordon op SBS6 belandde daarmee volgens Stichting KijkOnderzoek op de 24e plek in de lijst met de best bekeken televisieprogramma's van maandag.

Hart van Nederland was maandag het best bekeken programma op de commerciële zender. Het actualiteitenprogramma op SBS6 trok 678.000 kijkers, goed voor de veertiende plek in de lijst.

Het best bekeken televisieprogramma van maandag was het NOS Journaal van 20.00 uur, met 2.410.000 kijkers. Op plek twee en drie volgen het NOS Journaal van 18.00 uur met 1.601.000 kijkers en EenVandaag (1.407.000), beide ook op de NPO.

Jinek op RTL 4 bleef maandag steken op 628.000 kijkers, tegen 813.000 kijkers de week ervoor. Op1 behaalde juist meer kijkers: 883.000 kijkers zagen het programma op de NPO, fors meer dan de 664.000 van een week eerder.