De televisie-uitzending van de Oscar-uitreiking is in de Verenigde Staten slechter bekeken dan ooit, meldt The Hollywood Reporter. De ceremonie trok dit jaar 23,6 miljoen kijkers, dat is bijna 6 miljoen minder dan in 2019.

Het vorige dieptepunt was in 2018, toen er 26,5 miljoen mensen keken. De Oscars worden in de Verenigde Staten uitgezonden door de zender ABC. De kijkcijfers gaan al sinds 2014 ieder jaar gestaag naar beneden, met uitzondering van vorig jaar. Toen keken er bijna 30 miljoen mensen.



Ondanks de teruglopende kijkcijfers, blijft de Oscar-uitreiking de best bekeken prijzenceremonie op de Amerikaanse televisie.

De Oscar-uitreiking vond zondagavond voor de 92e keer plaats. De film Parasite van regisseur Bong Joon-ho won in totaal vier Oscars, waaronder ook die voor beste regie en beste buitenlandse film, en werd daarmee de grote winnaar van de avond. Het oorlogsdrama 1917 won drie prijzen. Joker, Once Upon a Time In... Hollywood en Ford v Ferrari kregen er ieder twee.