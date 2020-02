Nog op zoek naar een goede film, serie of reportage voor dinsdagavond? NU.nl zet in samenwerking met Veronica Superguide de televisietips op een rij.

Realityprogramma: Vier Handen Op Eén Buik

20.25 - 21.10 uur op NPO3

De Drentse Noah (19) is gek op mode en make-up en doet mee aan plaatselijke missverkiezingen. Maar dan wordt Noah zwanger en verhuist ze naar het zuiden, zonder familie, vriendinnen, baan en inkomen. Maar ook daar is het leven weinig glamoureus. Weet voormalig Miss Nederland Kim Kötter wat glans in haar leven te brengen?

Realityprogramma: Au Pairs

21.10 - 22.05 uur op NPO3

Op papier lijkt het een geweldig plan: na de middelbare school een jaartje op een stel kinderen passen in de Verenigde Staten. Hoewel dit niet al te ingewikkeld lijkt, kan het toch best lastig zijn. Vier meiden hebben hun school afgerond en besluiten om als au pair te gaan werken in Los Angeles.

Documentaire: 2Doc: Satudarah - One Blood

23.10 - 0.35 uur op NPO2

Satudarah, de motorclub die vaak in het nieuws was vanwege criminele activiteiten, is een geheime wereld vol rituelen. Deze documentaire toont hoe de uitbreiding van de club in Duitsland gepaard gaat met oorlog, verraad en een uiteindelijk verbod van de club in het land.

Dramafilm: Won't Back Down

20.30 - 23.00 uur op SBS9

Twee vrouwen zijn vastbesloten om de ondergang van de school van hun kinderen te stoppen. Om de toekomst van hun kinderen veilig te stellen, moeten ze het opnemen tegen een machtige bureaucratie.

Horrorfilm: The Skeleton Key

23.00 - 1.00 uur op SBS9

Verpleegster Caroline (Kate Hudson) moet de verlamde man van een bejaarde vrouw verzorgen in hun vervallen landhuis. Terwijl ze het huis verkent, stuit ze op zolder op een angstaanjagend geheim.

