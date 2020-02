Anouk Glaudemans, die zondagavond werd uitgeroepen tot winnares van de zevende editie van Heel Holland Bakt, zou heel graag meer willen doen met bakken. De 43-jarige Brabantse vertelt maandag in gesprek met NU.nl al veel leuke aanbiedingen te hebben gekregen, waaronder een terugkerende rol in het programma Tijd voor MAX.

"Ik ben natuurlijk druk bezig met mijn bakboek (dat elke winnaar van Heel Holland Bakt mag uitbrengen, red.) en ik ga ook voor Omroep MAX dingen doen", vertelt Glaudemans. "Ik ben gevraagd om in de keuken te staan in het programma Tijd voor MAX en ik ben heel benieuwd wat er nog meer op me gaat afkomen. De mailbox stroomt al vol met leuke dingen."

De Heel Holland Bakt-winnares doceert in het dagelijks leven aan de Avans Hogeschool en zou graag het lesgeven en haar - nu nog - hobby willen combineren, bijvoorbeeld door het geven van een bakcursus. "Ik zie wel wat het brengt. Als het niet gebeurt, is het ook goed. Maar ik wil zeker alle kansen aangrijpen die zich voordoen en ontdekken welke mogelijkheden er zijn."

Ook een rol in de kinderversie van het bakprogramma, die onlangs werd aangekondigd, ziet Glaudemans wel zitten. "Zeker! Ik ben zelf moeder en ben pedagoog, ik heb lang in de jeugdhulpverlening gewerkt. Ik vind het heerlijk om met mensen bezig te zijn."

Foto: Roland J Reinders/MAX

'Zou buikpijn krijgen als taart van een ander viel'

Glaudemans denkt dat ze is benoemd tot winnaar omdat ze een brede basis aan technieken beheerst. "Buiten mijn bakvaardigheid ben ik ook gestructureerd, kan ik omgaan met stress en kan ik snel schakelen. Als er van alles misgaat, dan blijf ik er niet in hangen, maar schakel ik gelijk."

Hoewel ze blij is met haar winst, wilde Glaudemans niet koste wat kost de beste zijn van alle kandidaten. "Ik wilde de opdrachten winnen omdat ik het goed doe, maar niet als dat ten koste zou gaan van een ander. Ik was blij als mijn baksel mooi bleek, maar zou ook buikpijn krijgen als de taart van een ander op de grond zou vallen."

Het contact met haar medekandidaten is dan ook heel goed, vertelt Glaudemans. "We hebben veel contact op de app, we bellen en vanavond zien we elkaar weer. Met een aantal zal de vriendschap blijven en met een aantal zal het contact verwateren, maar waar we elkaar ook tegenkomen: we zullen altijd met elkaar verbonden zijn dankzij deze unieke ervaring."