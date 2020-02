Omroep WNL weigerde om Sylvana Simons te ontvangen in hun wekelijkse uitzending van talkshow Op1. Dat vertelt WNL-omroepbaas Bert Huisjes maandag in de Volkskrant.

De redactie van Op1 had aanvankelijk een gesprek met Simons gepland op donderdagavond, de avond van WNL. Maar dat hield Huisjes tegen.

Uiteindelijk werd besloten om het gesprek door te schuiven naar maandag, de avond van BNNVARA. Toen kwam aan bod dat Simons graag wil dat haar politieke partij, Bij1, in de Tweede Kamer komt.

'Progressieve linkse kerk'

Huisjes is blij dat hij Simons heeft geweigerd. "Waarom moet ik dat onderwerp op de agenda zetten? Dat is niks voor WNL, wij zijn 'vrolijk rechts'", vertelde de omroepbaas aan de Volkskrant. Hij voegde er nog aan toe dat hij een gesprek met Simons helemaal vindt passen bij BNNVARA, "de progressieve, linkse kerk".

Tot nu toe is WNL de enige omroep die een gast heeft geweigerd. Toch zijn er wel vaker twijfels. Zo vertelde Huisjes dat de EO het lastig had met zangeres MEROL. Dit omdat MEROL nogal expliciete nummers heeft, als Hou Je Bek En Bef Me. "Voor de EO voelde dat misschien toch niet goed, achteraf. Daar leert iedereen van", zegt Huisjes daarover.