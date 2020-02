Radio-dj Frank Dane kon maandag, nadat zondag zijn vlucht van Londen naar Nederland vanwege de storm Ciara werd geannuleerd, niet op tijd in de studio zijn voor zijn ochtendshow bij Radio 538. Collega Niek van der Bruggen neemt de show maandag van hem over, meldt Radio 538 maandag via Twitter.

Dane was een weekendje op vakantie in de Britse hoofdstad. "Ben bang dat ik het morgenochtend niet red", liet de dj zondag weten via Instagram.

Van der Bruggen presenteert bij Radio 538 iedere zaterdag- en zondagochtend een radioprogramma. Met uitzondering van de periode 2013 tot 2018 is de 37-jarige dj sinds 2006 werkzaam voor Radio 538.

Vanwege de storm Ciara annuleerde Schiphol zondag al ruim 240 vluchten. Een woordvoerder verwachtte dat men ook maandagochtend rekening moet houden met vertragingen en geschrapte reizen.