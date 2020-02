De finale van het zevende seizoen van Heel Holland Bakt heeft op zondagavond 3,8 miljoen kijkers naar NPO1 getrokken. Het is een fractie minder dan de finale van het vorige seizoen, waar 3,9 miljoen kijkers op afstemden.

De finale van de bakwedstrijd werd gewonnen door De 43-jarige Anouk Glaudemans. Ze versloeg in de finale de 43-jarige Esther en de 38-jarige Jeanette. De winnares werd gekozen door een jury bestaande uit Robèrt van Beckhoven en Janny van der Heijden.

Het NOS Journaal van 20.00 uur dat in het teken stond van storm Ciara, was het op één na best bekeken programma van de avond met 3,3 miljoen kijkers. Ook het Half Acht Nieuws op RTL 4, Wie denk je wel dat je bent en Studio Sport op NPO1 en Hart van Nederland op SBS6 wisten meer dan een miljoen kijkers te bereiken.

De voorlopig laatste aflevering van Diederik Ebbinge's satirische talkshow Promenade wist voor het eerst de top 10 van best bekeken programma's te bereiken met 730.000 kijkers. De acteur nam vorige week plaats in De Wereld Draait Door om mensen op te roepen naar zijn programma te kijken, in de hoop dat hij van omroep NTR een tweede seizoen mag maken.