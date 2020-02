De 43-jarige Anouk Glaudemans is zondag de winnaar van de zevende editie van Heel Holland Bakt geworden. Ze won de finale van het programma met een finaletaart van zo'n 1,5 meter lang.

De 43-jarige bakker zegt dolblij te zijn met de winst. "Het moment dat je naam wordt genoemd en je weet dat je hebt gewonnen is zo overweldigend, en een grote opluchting. Het is volbracht, maar het voelt ook nog steeds een beetje alsof het niet over mij gaat," aldus de winnares in een reactie aan Omroep Max.

Glaudemans is docent op een hbo-school en is afkomstig uit het Brabantse Waalwijk. Voor het zogenoemde 'spektakelstuk' in de finale maakte Glaudemans een concept waarin ze haar leven in boeken gebruikte. Glaudemans werd drie keer verkozen tot meesterbakker.

In de finale liet Glaudemans twee deelnemers achter zich: de 43-jarige Esther en de 38-jarige Jeanette. De jury van het programma, bestaande uit Robèrt van Bckhoven en Janny van der Heijden, waren erg te spreken over de kwaliteiten van de winnares. "Dit was een fantastisch seizoen. Anouk is een terechte winnaar. Vanaf het begin af aan heeft zij stabiel gebakken. Ze is heel creatief, heeft alles goed voor elkaar en beheerst fantastische technieken.," aldus de twee.