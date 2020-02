Robèrt van Beckhoven is zondagavond zelf te zien in de finale van Heel Holland Bakt, maar de meester-patissier en meester-boulanger keek zaterdag naar Wie is de Mol?. Van Beckhoven zag veel ingewikkelde opdrachten voorbijkomen.

Let op: dit artikel bevat spoilers

"Deze aflevering werd de Mol eigenlijk een beetje geholpen met de opdrachten. De eerste opdracht met die lasers was ongelooflijk ingewikkeld en chaotisch, dan hoef je als Mol nog maar weinig te doen om het te laten mislukken", aldus Van Beckhoven in gesprek met NU.nl.

In het negentiende seizoen van Wie is de Mol?, opgenomen in Colombia, viel het jurylid van Heel Holland Bakt als vierde af. Sinds zijn eigen deelname kijkt Van Beckhoven niet meer op dezelfde manier naar het programma. "Ik zat er dit seizoen al direct helemaal in, omdat ik weet hoe het er achter de schermen aan toegaat en wat ze in beeld brengen. Het is een prachtig programma en ik verwacht nog heel veel spectaculaire dingen."

Wie speelt een vals spel?

"Allemaal volgens mij, maar ik heb Claes (Iversen, red.) in het spel niet heel hoog zitten. Hij is te rustig, te weinig aanwezig, daar klopt iets niet. Ik begrijp dat veel mensen op Buddy (Vedder, red.) zitten, maar ik heb dat niet. Hij speelt wel een ongelooflijk vals spel met Miljuschka (Witzenhausen, red.), met hun geheime bondje."

"Tijdens de tweede opdracht, met de letters die ze moesten zoeken op een markt, zag ik voldoende momenten om te mollen. Ik denk dat de Mol tijdens het zoeken naar die letters meteen die ene envelop heeft meegenomen, zodat ze het geld nooit zouden vinden."

Wie is te eerlijk?

"Leonie (ter Braak, red.). Dat voelt gewoon zo. Ze is heel fanatiek en als ze boos wordt, dan laat ze het ook direct merken. Zoals toen Buddy zei dat hij en Miljuschka het geld hadden verdiend in de tweede opdracht. Leonie reageerde daar oprecht. Dat is niet handig als Mol."

Wat viel jou het meest op?

"Nathan (Rutjes, red.) die in de derde opdracht met de waaiers als enige voor het geld ging. Hij zei het zelf ook: na het zien van die opdracht weet je toch niet wie de Mol is, dus die waaiers bekijken heeft weinig zin. Maar het kan ook een actie zijn om zichzelf minder verdacht te maken."

"Het was onmogelijk om na de waaieropdracht te weten wie de Mol is. Sommige namen stonden wel op de waaiers, maar dan stond er achter 'doet mee', of iets anders. In vorige seizoenen zag je dan dat de Mol erachter bleek te staan, dus iedereen let daar nu natuurlijk op. Misschien dat ze het dit keer ook wel weer gedaan hebben, maar dan niet hebben gebruikt in de montage."

Wie gaat er de volgende aflevering uit?

"Miljuschka of Rob (De Kay, red.). Het inzetten van die zwarte vrijstelling door Rob was een teken van onzekerheid: waarom zou je 'm anders inzetten als er maar één joker in het spel is? Of hij is de Mol en heeft er toch niks aan, maar dat denk ik niet."

Wie is de Mol?

"Claes wordt niet verdacht, maar ik vind hem wel een Mol. Ik heb hem ontmoet, voor de uitzendingen van Wie is de Mol? en hij zei helemaal niets over dat hij meedeed of dat ik had meegedaan, terwijl dat wel al bekend was. Dan verhul je iets. En in de opdracht met de letters vonden hij en zijn team vijf letters. Als Mol weet je dat er maar drie echt toe doen, als je dan de rest opjaagt, vergeten ze vanzelf ook nog even om zich heen te kijken of dingen op te slaan."