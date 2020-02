Deze quiz is voor jou heeft zaterdagavond 812.000 kijkers getrokken, blijkt uit cijfers van Stichting KijkOnderzoek. Dat is aanzienlijk minder dan vorige week, toen de eerste aflevering van het door Linda de Mol gepresenteerde SBS6-programma 1,1 miljoen kijkers trok.

De tweede aflevering van Deze quiz is voor jou staat op de achtste plek in de top 25 van best bekeken programma's op de zaterdag.

Eerder vertelde De Mol in De Wereld Draait Door dat ze hoopte minstens 700.000 kijkers te halen met haar nieuwe quiz. "Ik hoop dat we richting het miljoen gaan. In elk geval rond de 700.000 kijkers, daaronder zou ik het wel echt heel jammer vinden", aldus de presentatrice.

Wie ben ik? op RTL 4, gepresenteerd door Caroline Tensen, trok 782.000 kijkers; dat is iets minder dan vorige week, toen er 813.000 mensen naar de quizshow keken.

De eerste plek is net als vorige week voor Wie is de Mol? op NPO1, met 2.283.000 kijkers. MolTalk op NPO3 werd met 616.000 kijkers slechter bekeken dan vorige week, omdat het discussieprogramma dit keer niet direct na de uitzending van Wie is de Mol? was geprogrammeerd, maar pas na de dramaserie Hoogvliegers (797.000 kijkers).