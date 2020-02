Radio 10 heeft zaterdag excuses aangeboden voor een grap over het coronavirus in het programma Laat met Lex. De radiozender zegt de sketch en de kritische reacties erop te betreuren en heeft het filmpje ervan van al zijn kanalen verwijderd.

"In de uitzending Laat met Lex is een sketch uitgezonden die bedoeld was als satirische inhaker op de actualiteit en ging over het coronavirus", aldus de zender. "Wat als satire en grap bedoeld was, blijkt door velen als zeer pijnlijk te worden ervaren."

"Radio 10 en Lex (Gaarthuis, de radio-dj die het fragment uitzond, red.) betreuren dit, bieden hiervoor hun excuses aan en hebben de betreffende video's inmiddels van alle kanalen verwijderd", laat de radiozender weten.

Gaarthuis noemt de sketch "Een fout en iets waar ik mijn excuses voor aan wil bieden." De dj belooft maandag terug te komen op de ontstane commotie.

In de sketch tijdens Laat met Lex werd in een liedje van trouwe luisteraar Rotterdamse Toon opgeroepen om geen Chinese gerechten meer te eten vanwege het coronavirus.