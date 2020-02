Nog op zoek naar een goede film, serie of reportage voor maandagavond? NU.nl zet in samenwerking met Veronica Superguide de televisietips op een rij.

Amusement: Patty & Gordon op zoek naar de eeuwige jeugd

20.30 - 21.30 uur op SBS6

Hoe zorg je ervoor dat je er nog goed uitziet op je vijftigste? Om ook in de toekomst aantrekkelijk voor de dag te kunnen komen, reizen Gordon en Patty Brard de wereld rond om zich aan de meest bizarre schoonheidsrituelen te onderwerpen. In Oekraïne duiken ze bijvoorbeeld in een radioactief bad.

Reality: Urk!

21.30 - 22.30 uur op SBS6

Teun wil het eerste boetiekhotel op Urk beginnen. Het pand heeft hij al, maar het moet nog wel helemaal verbouwd worden. Gelukkig staan Albert en Fred klaar om hem te helpen. In de tussentijd is de tweeling Gerda en Mathilde van plan om te stoppen met drinken, te gaan sporten en om 20 kilo af te vallen. Maar wanneer begin je daarmee?

Reportage: Air Crash Investigation

20.00 - 21.00 uur op National Geographic

Na een rustige vlucht explodeert een van de handbagagebakken van Uni Air vlucht 873 tijdens de landing op de luchthaven van het Chinese Hualien. De voorkant van de kist brandt volledig uit, en naast veertien zwaargewonden valt er een dode. Een team van de Aviation Safety Council moet zien te achterhalen wat de oorzaak van de explosie is geweest.

Reportage: American Pickers

19.40 - 20.30 uur op History

Het duo Mike Wolf en Frank Fritz vervolgt zijn reis door Amerika, speurend naar schatten. Schuurtjes, garages en vuilnishopen halen ze overhoop. Alleen al die bijzondere mensen die ze tegenkomen zijn veel waard.

Film: The Hunger Games: Mockingjay - Part 1

20.30 - 22.45 uur op Net5

Katniss (Jennifer Lawrence) verblijft in District 13 nadat ze de Hunger Games voor altijd achter zich heeft gelaten. Onder leiding van president Coin (Julianne Moore) en op advies van haar vrienden doet Katniss er alles aan om Peeta (Josh Hutcherson) te redden.

