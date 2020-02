Ruim 1,7 miljoen mensen hebben vrijdagavond naar de eerste liveshow van The voice of Holland gekeken. In de aflevering streden de teams van Anouk en Lil' Kleine voor een plek in de volgende shows.

De artiesten mochten optreden met Duncan Laurence, die voor zijn winst tijdens het Eurovisie Songfestival ooit zelf meedeed aan The voice of Holland, en de band Kensington.

In de volgende liveshow treden de deelnemers van Ali B en Waylon op. Op 28 februari strijden de laatste vier deelnemers om de winst.

Met 1,7 miljoen kijkers is The voice of Holland niet het best bekeken programma van de vrijdagavond, want dat is het NOS Journaal van 20.00 uur met 1,92 miljoen kijkers. Ook is de liveshow niet de best bekeken in zijn soort: eerdere eerste liveshows van de talentenjacht werden altijd door meer dan twee miljoen mensen bekeken.

Jinek lijkt te profiteren van een plek direct achter The Voice: naar de talkshow op RTL 4 keken 886.000 mensen, naar concurrent Op1 keken 558.000 mensen.