Live-uitzending: Oscars 2020

Vanaf 2.00 uur op FOX

In de nacht van 9 op 10 februari is de 92e editie van de Oscars. Films die veel kans maken zijn Joker, 1917 en Once Upon a Time…in Hollywood. Verrassend zijn ook de zes nominaties voor de Koreaanse film Parasite, want het komt niet vaak voor dat een buitenlandse film veel nominaties ontvangt.

Dramaserie: Hollands Hoop

20.15 - 21.15 uur op NPO3

Fokke tovert de boerengemeenschap om tot een welvarende minimaatschappij door een wietcoöperatie te stichten. In dit laatste seizoen wordt de familie Augustinus geconfronteerd met concurrentie uit onverwachte hoek én een vijandige overnamepoging.

Wetenschap: Wie denk je wel dat je bent

21.20 - 22.10 uur op NPO1

Terwijl de ene groep drie keer per week een stuk vlees eet, zet de andere de tanden liever in tofoe. Zijn er nog meer verschillen tussen vleeseters en vegetariërs? Is de eerste groep bijvoorbeeld asocialer? En ruiken vega's lekkerder?

Reality: Heel Holland Bakt - finale

20.25 - 21.10 uur op NPO1

De drie finalisten moeten aan de bak om kans te maken op de winst. Om Janny en Robèrt te kunnen imponeren moeten achtereenvolgens een Rubiks kubus-taart, een chocoladebal met speciale verrassing en een heel groot spektakelstuk uit de oven getoverd worden. Wie verdient de titel 'Beste thuisbakker van 2020'?

Actiefilm: The Rock

21.45 - 0.35 uur op Veronica

Dissidente generaal Hummel (Ed Harris) en zijn mariniers gijzelen op Alcatraz een groep toeristen. Ze eisen 100 miljoen dollar ter compensatie voor gesneuvelde militairen. Ze dreigen San Francisco te vernietigen als hun eisen niet worden ingewilligd.

