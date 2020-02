Nog op zoek naar een goede film, serie of reportage voor zaterdagavond? NU.nl zet in samenwerking met Veronica Superguide de televisietips op een rij.

Woonprogramma: Eigen Huis & Tuin

18.05 - 18.35 uur op RTL 4

Thomas Verhoef is in Pijnacker voor de kamer van Mette. Haar wasrek neemt veel ruimte in beslag waardoor de rommel zich ophoopt en ze nauwelijks plek heeft om te lopen. Dat moet veranderen.

Documentaire: 2Doc: Mister Soul - A Story About Donny Hathaway

23.05 - 0.32 uur op NPO2

Ten tijde van zijn grootste successen kreeg soullegende Donny Hathaway de diagnose paranoïde schizofrenie. Dat weerhield hem er niet van harmonieuze muziek te blijven maken. Maar hoe balanceert hij tussen zijn gekte en genialiteit?

Reportageserie: Wheeler Dealers: Dream Car

21.00 - 22.00 uur op Discovery

Mike heeft zijn hulpje Ant ingeruild voor de vrolijke monteur Marc om in deze spin-off van Wheeler Dealers autoliefhebbers met een klein budget te helpen bij het vinden van hun droomwagen. Door het kopen, opknappen en verkopen van auto's probeert hij genoeg geld bij elkaar te krijgen voor de aankoop van zo'n droomwagen.

Documentaireserie: Van oud geld, de dingen, die niet voorbij gaan

20.30 - 21.30 uur op NPO2

Tegenwoordig is het aantal adellijke achternamen gehalveerd en leven nette families allang niet meer in hun kastelen. Toch probeert een aantal adellijken de familie, 'het huis' en de eeuwenoude tradities koste wat het kost in stand te houden. Jort Kelder portretteert vier van hen.

Sciencefiction: Pitch Black

20.00 - 22.10 uur op Veronica

Een transportschip moet een noodlanding maken op een onbekende planeet. Aan boord zit de levensgevaarlijke Riddick (Vin Diesel). Een eclips hult de planeet in duisternis, waarna ze worden geconfronteerd met de monsterlijke bewoners. Riddick blijkt hun enige redding te zijn.

