Eddy Zoëy gaat de nieuwe wekelijkse talkshow Dit is mijn Keus op RTL 5 presenteren. In het programma spreekt hij met mensen die in hun leven een bijzondere keuze hebben gemaakt.

De presentator, die momenteel enkele keren per week achter de desk bij RTL Boulevard te zien is, vertelt dat er in de nieuwe show met elkaar gepraat kan worden wanneer er grote meningsverschillen zijn.

"In dit programma gaan we geen onderwerp én geen discussie uit de weg, maar belangrijk is dat we ondanks meningsverschillen iedereen en elkaar met respect gaan behandelen", aldus Zoëy in een persbericht.

Dit is mijn Keus moet een interactieve talkshow worden waarin het aanwezige publiek de kans krijgt om vragen te stellen aan de gasten in de studio.

De nieuwe talkshow wordt vanaf april op RTL 5 uitgezonden.