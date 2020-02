Demi Lovato wordt het gezicht van Pillow Talk with Demi Lovato, een serie waarin ze in gesprek gaat met beroemdheden en experts. De zangeres zal in het programma "ongefilterde gesprekken" voeren over onderwerpen als seks, relaties en gezondheid, vertelt ze donderdag aan Deadline.

"Ik heb mezelf altijd gezien als iemand die eerlijk is over zaken die spelen binnen mijn generatie", vertelt de 27-jarige Lovato over haar programma.

"We verheugen ons erop om deze eerlijke gesprekken met het publiek te kunnen delen, zodat de kijkers zich kunnen relateren aan de onderwerpen."

De serie zal worden uitgezonden op het nieuwe streamingplatform Quibi. Voor deze nieuwe dienst zijn er al diverse programma's en shows aangekondigd, waaronder een survivalrealityshow van Zac Efron, een documentaire over schoonheid van Tyra Banks en een horrorserie die wordt geschreven door Steven Spielberg.

Lovato is onlangs weer vaker in het openbaar te zien, nadat ze in juli 2018 in een afkickkliniek werd opgenomen vanwege een overdosis. Vorige week zong ze het Amerikaanse volkslied bij de Super Bowl en de week daarvoor trad ze op tijdens de uitreiking van de Grammy Awards.