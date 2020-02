NPO 3FM gaat door met het maken van thema-uitzendingen op de late vrijdagavond, nadat het radioprogramma van Kaj van der Ree werd geannuleerd omdat de presentator beschuldigd werd van ongepast gedrag.

Eerder maakte de radiozender al een speciale uitzending rond het thema online seksueel grensoverschrijdend gedrag. Dat programma werd gepresenteerd door Eva Koreman.

Verschillende dj's zullen de acht verschillende afleveringen, uitgezonden van 22.00 tot 0.00 uur, presenteren. Zo zal 3FM-dj Luc Sarneel op vrijdag 7 februari in gesprek gaan met gasten die vertellen over het Nederlandse drugsbeleid en gaat Frank van der Lende op 28 februari in op het thema 75 jaar bevrijding.

Van 2016 tot 2020 had vlogger Van der Ree zijn eigen radioprogramma op NPO 3FM. Elke vrijdagavond presenteerde hij daar Skaj is the Limit.

Via Twitter kwamen in januari meerdere berichten naar buiten dat Van der Ree zich schuldig zou hebben gemaakt aan seksueel grensoverschrijdend gedrag. De vrouwen beweren dat Van der Ree seksueel getinte berichtjes zou hebben gestuurd via sociale media. Sommigen van hen zouden op dat moment minderjarig zijn geweest.

Van der Ree presenteerde sinds kort Proefkonijnen bij BNNVARA, samen met Jurre Geluk. Er is tot nu toe één aflevering met Van der Ree als presentator uitgezonden en dit is ook de laatste. Kort hierna liet BNNVARA weten definitief een punt te zetten achter de samenwerking met de presentator. De inhoud van Van der Rees YouTube-kanaal, waarop 251.000 mensen zich hebben geabonneerd, is verwijderd.