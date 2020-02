Nog op zoek naar een goede film, serie of reportage voor vrijdagavond? NU.nl zet in samenwerking met Veronica Superguide de televisietips op een rij.

Klik hier als je de complete tv-gids wil bekijken.

Talentenjacht: The voice of Holland

20.30 - 22.20 uur op RTL 4

Met de liveshows gaat het seizoen van The voice of Holland zijn laatste fase in. Wie lukt het om een felbegeerde plek in de finale te behalen?

Dit is er in februari verder te zien op televisie.

Kennisquiz: 2 voor 12

20.45 - 21.30 uur op NPO2

Onder leiding van Astrid Joosten krijgen twee duo's twaalf vragen voorgeschoteld over gelijksoortige onderwerpen. Van elk antwoord wordt de beginletter genoteerd, en uiteindelijk moeten de teams binnen de twee minuten het eindwoord raden.

Talkshow: Laat op Vrijdag

0.15 - 1.05 uur op NPO1

Renze Klamer ontvangt wekelijks twee hoofdgasten in Laat op Vrijdag met wie hij in gesprek gaat over hun guilty pleasures en socialemediagedrag.

Film: Zoolander

20.30 - 22.30 uur op Spike

Mannelijk model Derek Zoolander (Ben Stiller) zit aan het einde van zijn carrière en kan niet meer op tegen de knappe Hansel (Owen Wilson). Modemagnaat Jacobim Mugatu (Will Ferrell) ziet de mogelijkheid om Derek te veranderen in een dodelijk wapen. Alleen met de hulp van Hansel kan Derek de wereld veiligstellen voor modellen.

Dit draait er in februari in de bioscoop.

Film: Predators

22.00 - 0.10 uur op Veronica

Een groep elitestrijders wordt door de beruchte Predators naar een onbekende planeet ontvoerd. Vanaf hun aankomst start de jacht en vechten ze letterlijk voor hun leven.

Dit zijn de tien beste horrorfilms die nu op Netflix staan.