Nog op zoek naar een goede film, serie of reportage voor donderdagavond? NU.nl zet in samenwerking met Veronica Superguide de televisietips op een rij.

Documentaireserie: Pech op de Piste

20:30 - 21:30 uur op RTL 5

Elke kerstvakantie trekt een groot deel van Nederland richting de Alpen voor wintersport. De pret verdwijnt echter als sneeuw voor de zon wanneer je onverhoopt een ravijn in skiet of uit de skilift valt. Pech op de Piste volgt deze ongelukken vanaf het moment dat het gebeurt totdat de slachtoffers veilig thuis worden gebracht met de gipsvlucht.

Realityprogramma: Undercover in Nederland

20:30 - 21:30 uur op SBS6

Alberto Stegeman weet met zijn verborgen camera criminelen en hun illegale zaken te ontmaskeren. Van chantage met naaktfoto's tot zware vuurwerkbommen en illegale polygame huwelijken: de misdaadjournalist deinst nergens voor terug.

Reportageserie: Danny op Straat

21:05 - 21:30 uur op NPO2

Journalist Danny Ghosen duikt in voor velen ontoegankelijke werelden, zoals die van illegale vluchtelingen, Hell's Angels en ultra-orthodoxe christenen.

Documentaireserie: God, Jesus, Trump!

22:20 - 23:15 uur op NPO2

Tijs van den Brink woont in de Nederlandse Biblebelt en is zelf christen. Hij heeft moeite met het stemgedrag van zijn Amerikaanse geloofsgenoten: zo'n tachtig procent van hen blijkt namelijk op Trump te stemmen. Tijdens een roadtrip in de Verenigde Staten gaat hij met hen in gesprek, in de hoop er iets van te kunnen begrijpen.

Film: Fifty Shades Darker

20:30 - 22:50 uur op Net5

Nadat Christian (Jamie Dornan) en Anastasia (Dakota Johnson) opnieuw zijn herenigd duiken er duistere figuren op uit Christians verleden. Zij zijn vastbesloten om Christians gedroomde toekomst met Anastasia te verstoren.

