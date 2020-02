EO-presentator Tijs van den Brink was er niet rouwig om dat Fidan Ekiz afhaakte als zijn medepresentator bij de talkshow Op1. Door haar besluit hoefde Van den Brink in plaats van elke werkdag slechts één keer per week het programma te presenteren en heeft hij meer tijd voor zijn eigen leven, vertelt de presentator donderdag aan AD.

"Eerlijk: als Fidan had gewild, zou ik ervoor zijn gegaan, ja", aldus de 49-jarige presentator die iedere dinsdag met Giovanca Ostiana Op1 presenteert. "Wel met enige buikpijn. Maar Fidan zag het niet zitten, wat heel legitiem is, en ik was er niet heel rouwig om dat dit de uitkomst was (met elke dag een ander presentatieduo, red.)."

Van den Brink ziet ook nadelen aan het slechts één keer per week presenteren van een talkshow. "Je komt niet in een flow als je er maar eens per week zit", legt hij uit. "Ik heb het idee dat Giovanca en ik groeien in onze rol, maar het gaat trager dan wanneer je er elke dag zou zitten."

Van den Brink ziet wel voordelen voor zijn privéleven. "Toen ik het praatprogramma Knevel & Van den Brink deed, zat ik daar twee maanden lang elke dag", vertelt de geboren Nijkerker. "Ik dook erin en kwam er ook echt pas acht weken later weer uit. Ook het hele weekend was ik van de radar, om bij te slapen. Voor mijn omgeving was ik dan even niet zo gezellig. Ik mag nu mijn eigen leven behouden."