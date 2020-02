Nog op zoek naar een goede film, serie of reportage voor woensdagavond? NU.nl zet in samenwerking met Veronica Superguide de televisietips op een rij.

Telefilm / misdaadkomedie: Boy Meets Gun

21:20 - 22:50 uur op NPO3

Wat gebeurt er als een doodgewone burgerman ineens een pistool in handen krijgt? Dan gaat deze biologiedocent Maarten zich ineens heel anders gedragen en is het nog maar de vraag of dat wel zo slecht is.

Geschiedenisprogramma: Historisch Bewijs

20:25 - 21:05 uur op NPO2

In drie musea staat dé boekenkist waarin Hugo de Groot in 1621 uit Slot Loevestein ontsnapte. Dat is natuurlijk niet mogelijk. Martine Gosselink, Robert van Langh en Stephanie Archangel duiken in de geschiedenis van historische relieken die symbool staan voor een bepalend historisch moment.

Documentaire: 2Doc: Catstories

22:55 - 00:20 uur op NPO2

Wij zijn dol op onze katten, maar de Spaanse Carmen Cobos vindt dit onbegrijpelijk. Om erachter te komen waarom miljoenen Nederlandse gezinnen toch elke avond met een kat op schoot zitten, duikt ze in de wereld van de huiskatten én hun baasjes.

Populairwetenschappelijk programma: Knappe Koppen

21:05 - 21:30 uur op NPO2

Waarom luisteren pubers nooit naar hun ouders? Of enkel met een hoop gezucht en rollende ogen? En waarom is afvallen toch zo moeilijk, maar aankomen niet? Vanuit de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen geeft Gregory Sedoc met de knapste koppen van Nederland antwoord op prangende kijkersvragen.

Thriller: Red Sparrow

20:30 - 23:30 op Veronica

135 Jennifer Lawrence vindt borsten van Carice geweldig

Dominika (Jennifer Lawrence) moet CIA-agent Nathaniel Nash (Joel Edgerton) verleiden om informatie in te winnen over de CIA. Haar opdracht wordt bemoeilijkt wanneer ze binnen de CIA wordt gerekruteerd om een verrader in Washington te vinden.

