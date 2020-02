Het nieuwe seizoen van Temptation Island wordt vanaf 26 februari uitgezonden op RTL 5, maakt de zender woensdag bekend. RTL liet eerder weten de uitzendingen uit te stellen om onderzoek te doen naar de ervaringen van de deelnemers, nadat er ophef ontstond na vervelende ervaringen van deelnemers van het soortgelijke programma De Villa.

RTL laat weten dat zij en producent Warner Bros hebben gesproken over de totstandkoming van het nieuwe seizoen van Temptation Island en dat er is gesproken met alle deelnemers. Deze gesprekken vonden op hetzelfde moment plaats dat er ook onderzoek liep naar Blue Circle, de maker van het programma De Villa. Op basis van deze gesprekken is besloten om het nieuwe seizoen van de realityserie uit te zenden.

Naar aanleiding van het onderzoek en de gesprekken zijn er al een aantal interne processen aangepast, waaronder een zorgvuldiger proces tussen montage en uitzending, laat contentdirecteur Peter van der Vorst weten.

"De afgelopen maanden hebben Warner Bros en RTL gesproken met alle deelnemers van Temptation Island", aldus Van der Vorst. "Hun feedback geeft ons het vertrouwen om eind februari met de nieuwe reeks te starten. Temptation Island blijft natuurlijk wel een relatietest, maar altijd in een veilige omgeving en met respect voor alle betrokkenen."

Kandidatenbegeleiding moet volgens de RTL-directeur vooropstaan, stelt hij. "Het genre is nog steeds geliefd bij een groot publiek en heeft wat ons betreft dus toekomst."

Eind februari zal er meer bekend worden over de conclusies die zijn getrokken uit het onderzoek dat liep rond het veelbesproken programma De Villa.

Scène te zien waarin kandidate betast werd

De Villa raakte in november 2019 in opspraak nadat er een scène werd uitgezonden waarin een kandidate onder invloed van alcohol op bed ligt en betast wordt door een andere kandidaat. Naderhand vertelde de lastiggevallen deelneemster in de YouTube-serie #BOOS van Tim Hofman dat ze zich gedwongen voelde dingen te doen tijdens de opnames.

RTL besloot het programma na de ophef van de buis te halen en voorlopig alle programma's in het zogeheten 'guilty pleasure'-genre, zoals Temptation Island en Love Island, van de televisie en Videoland te halen. Ook is er onderzoek gedaan naar hoe het zo mis kon gaan bij het programma.