De oud-winnaars van Heel Holland Bakt zouden graag een rol krijgen in de kindereditie die Omroep MAX-baas Jan Slagter begin februari heeft aangekondigd. In gesprek met NU.nl zeggen Anna Yilmaz, Annemarie Pronk en Rutger van den Broek dat ze er graag aan zouden willen meewerken.

"Het lijkt me zo leuk de kinderen een beetje te mogen begeleiden, zodat ze ook nog iets leren en er niet alleen een wedstrijdelement in zit", aldus Yilmaz, die de wedstrijd in het seizoen 2018/2019 won. "Ik vind het fantastisch om te zien hoe kinderen dingen kunnen oppakken en net zo kunnen genieten van bakken als ik doe. Nu help ik de kinderen van vriendinnen al, dus ik denk dat ik dat best goed zou kunnen."

Slagter kondigde deze week aan dat de kindereditie bij NPO3 te zien zal zijn en dat nog niet duidelijk is of André van Duin, Janny van der Heijden en Robèrt van Beckhoven ook in die reeks te zien zullen zijn. Desgevraagd laat Van den Broek, de allereerste winnaar van het programma, weten graag jurylid te willen zijn.

"Ik heb in de loop der jaren heel veel geproefd en weet inmiddels denk ik goed genoeg waar je op moet letten. En ik weet heel goed met hoeveel druk die kinderen zouden moeten omgaan, dat kan denk ik ook nog wel handig zijn als jurylid. Ze hebben bij Omroep MAX vast al een plan hoe ze het precies willen gaan doen, maar mocht dat niet het geval zijn: dit is een open sollicitatie."

Ook Pronk zou het heel leuk vinden als Omroep MAX haar zou benaderen. "Ik geef ook weleens workshops aan kinderen. En het is zo leuk om te zien hoe creatief, open en enthousiast zij in het proces staan. Ze begeleiden of een keer als gastjurylid langskomen, lijkt me hartstikke leuk."