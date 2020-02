Gordon en Patty Brard kenden elkaar al jaren, maar na hun zoektocht naar de eeuwige jeugd voor SBS zijn ze dichter naar elkaar toe gegroeid. Ze leerden niet alleen elkaar, maar ook zichzelf nog beter kennen.

Het duo reist in Patty & Gordon op zoek naar eeuwige jeugd naar onder meer Taiwan, India en Oekraïne. Brard en Gordon gaan aan de slag met bloedzuigers, lopen een dag mee met monniken en drinken bij het ontbijt een glas koeienurine. Alles om er achter te komen hoe je zo gezond en gelukkig mogelijk oud kan worden.

"We hebben heel veel steun aan elkaar. We hebben vreselijk gelachen en heel veel gehuild ook. Sommige dingen komen zo binnen omdat je toch in een soort proces zit, dan is het fijn dat je elkaar hebt", aldus de 51-jarige zanger en presentator in gesprek met NU.nl.

Gordon besloot in 2019 het roer om te gooien nadat zijn dokter hem vertelde dat hij niet veel ouder zou worden als hij zijn levensstijl niet aan zou passen. De zanger ging een verslavingskliniek in en is nu zo'n zeven maanden alcohol- en drugsvrij. Brard onderging twee jaar geleden een gastric bypass en zag ook af van het gebruik van een glas wijn bij het eten. De grote veranderingen in hun leven maken dat ze dichter naar elkaar zijn gegroeid, zeker tijdens de opnames van het programma.

“Het is echt een wereldtherapie om je te realiseren dat je niet moet zeiken.” Patty Brard

"Er is een moment geweest dat ik dacht: als morgen het licht zou uitgaan, zou ik dat prima vinden. Nu vind ik dat ridicuul en kan ik het me niet meer voorstellen. Toen we ons levend lieten begraven in een bos in Oekraïne besefte ik in de kist dat ik wil leven, dat ik wil ademen en dat ik licht wil blijven zien. Dat is heel emotioneel", vertelt de zanger die kampt met claustrofobie en het erg moeilijk had met het worden opgesloten in de kist.

'Het had bij mij tijd nodig om binnen te komen'

Brard had minder moeite met het levend begraven worden en liet hele bergen zand op de kist gooien. Pas toen ze de kist uitkwam en sprak met de man die het verzonnen had, kreeg ze een klap. "Ik dacht dat het me helemaal niks deed. Het had bij mij tijd nodig om binnen te komen. Toen die man zei dat je ineens gaat nadenken over de wensen die je nog hebt in het leven, kwamen er allemaal dingen bij mij op, ik heb echt nog een hele lijst. Je wil nog zo veel doen, nog zo veel mensen omarmen en nog tegen zo veel mensen zeggen dat het je spijt of tegen ze zeggen dat je van ze houdt. Het is echt een wereldtherapie om je te realiseren dat je niet moet zeiken."

Op camera vertellen de twee onomwonden over de moeilijke periodes in hun leven: Gordon over zijn verslavingen, Brard over de moeilijke band met haar dochter. Maar ook zonder de camera erbij hebben de twee presentatoren genoeg gespreksstof. "Als de camera stopt, betekent dat niet het einde van het gesprek", aldus Brard. "We kenden elkaar al, maar dit gaat wel heel diep ineens. Want daarna heb je ook nog een autorit terug naar huis van 3,5 uur waarin je elkaar aankijkt en pas echt op je laat indalen wat er is gebeurd. Die tijd vul je met het relativerende."

Patty & Gordon op zoek naar eeuwige jeugd is vanaf maandag 10 februari om 20.30 uur te zien op SBS6.