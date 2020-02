De eerste aflevering van het door Özcan Akyol gepresenteerde interviewprogramma De Geknipte Gast heeft volgens Stichting KijkOnderzoek dinsdag 592.000 kijkers getrokken. Daarmee belandde het programma van BNNVARA op de zeventiende plek in de lijst van best bekeken televisieprogramma's van die dag.

In de eerste aflevering van De Geknipte Gast zat journalist Thomas Erdbrink in de kappersstoel om door de presentator zelf geknipt te worden. Erdbrink staat binnenkort op de planken met een theatercollege over Iran.

De eerste aflevering van het zesde seizoen van Hier Zijn de Van Rossems behaalde een zesde plek in de lijst. 908.000 personen stemden af op NPO2, waar het NTR-programma over de stedentrips van Maarten van Rossem en diens broer en zus te zien was.

Het best bekeken televisieprogramma van dinsdag was het NOS Journaal van 20.00 uur, met 1.978.000 kijkers. Het NOS Journaal van 18.00 uur (1.261.000 kijkers) en het Half Acht Nieuws van RTL 4 (1.245.000) maken de top drie compleet.