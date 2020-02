Tim Akkerman en Trijntje Oosterhuis zullen dit jaar de rollen van respectievelijk Jezus en Maria vertolken in The Passion. Ook Johnny de Mol, Soy Kroon en Jan Kooijman zijn te zien in het jaarlijkse evenement van de EO en KRO-NCRV, dat dit jaar op 9 april plaatsvindt in Roermond.

De Mol heeft de rol van verteller en acteurs Kroon en Kooijman spelen de discipelen Judas en Petrus.

Cabaretier Roué Verveer zal de rol van Pontius Pilatus op zich nemen en presentator Bert van Leeuwen doet verslag van de processie.

Het thema van de tiende editie is Vrijheid, omdat het dit jaar 75 jaar geleden is dat Nederland werd bevrijd. "Het thema vrijheid is van alle tijden en daarom erg relevant", zegt verteller De Mol over het thema.

"Omkijken naar je kwetsbare medemens is iets wat mij zeker aan het hart gaat. Met dit thema wordt dat nog eens goed benadrukt. Ik vind The Passion een te gek project en ik heb er heel veel zin in."

The Passion is vorig jaar bekeken door iets minder dan 2,4 miljoen mensen, terwijl de registratie de jaren daarvoor door ruim 3 miljoen mensen is gezien.

De tiende editie van The Passion vindt plaats in Roermond en wordt georganiseerd door de omroepen EO en KRO-NCRV. Edwin Jonker speelde in 2019 de rol van Jezus en Edsilia Rombley was te zien als Maria.