Heb je geen idee wat te kijken op dinsdagavond? NU.nl zet in samenwerking met Veronica Superguide de televisietips op een rij.

Realityprogramma: Vier Handen Op Eén Buik

20:25 – 21:15 uur op NPO3

De twintigjarige Shannon en haar vriend Stef krijgen een kind. Het stel geeft graag geld uit, maar ze weten niet hoe duur het is om een baby te hebben. Shannon is veel bezig met de wereld van online make-uptutorials. De verrassing is dan ook groot als YouTube-bekendheid Nienke Plas voor hun deur staat om hen de kneepjes van het ouderschap bij te brengen.

Interviewprogramma: De Geknipte Gast

21:05 – 21:30 uur op NPO2

In De Geknipte Gast neemt elke week een BN'er plaats op de kappersstoel van Özcan Akyol, die hen allerlei vragen stelt. In de eerste aflevering is dat journalist Thomas Erdbrink, die binnenkort op de planken staat met een theatercollege over Iran.

Reportageserie: Hier Zijn de Van Rossems

20:30 – 21:05 uur op NPO2

In de eerste aflevering van het zesde seizoen trekt de familie Van Rossem naar de Hanzestad Zutphen. Maarten, Sis en Vincent bezoeken onder meer de Librije bibliotheek, waar ze oog in oog komen te staan met een eerste druk van het boek van Copernicus.

Actiefilm: Atomic Blonde

20:30 – 22:45 uur op Veronica

Agent Lorraine Broughton (Charlize Theron) is het kroonjuweel onder de Britse geheim agenten. Ze wordt vlak na de val van de Berlijnse Muur in haar eentje naar het onrustige Berlijn gestuurd, waar ze een zeer belangrijk dossier op moet halen.

Biopic: Straight Outta Compton

20:30 – 23:30 uur op SBS9

Vijf jonge mannen uit de Amerikaanse stad Compton verwerken hun ervaringen met misdaad, armoede en drugs in hun rapmuziek. Samen vormen ze de gangstarapgroep N.W.A., en brengen ze een muzikale revolutie teweeg.

