Tim Akkerman speelt op 9 april de hoofdrol in The Passion. De voormalige DI-RECT-zanger die vorig jaar aan De Beste Zangers deelnam, wil Jezus vooral neerzetten als een sympathieke leider. "Ik ben zelf geen wereldleider die op de barricades springt, maar ik bewandel wel mijn eigen weg", aldus Akkerman.

De 39-jarige zanger, die doorbrak als leadzanger van de Haagse band DI-RECT en daarna een solocarrière startte, kan zijn ervaringen rond de tijd dat hij solo ging gebruiken voor het verhaal van Jezus. "Ik koos na tien jaar DI-RECT een andere koers en heb toen ook weer nieuwe volgers gevonden", vertelt hij in gesprek met NU.nl.

Akkerman is zelf niet gelovig. "Maar als je kijkt naar puur het verhaal, dan ligt het geloof er ook niet dik bovenop. Het gaat om een persoon die iets wilde veranderen." Dat spreekt de zanger aan: "Het wordt mijn uitdaging om hier een persoonlijke link mee te leggen: wat zou ik doen als ik in zijn positie zou staan?"

Akkerman ziet gelijkenissen tussen hemzelf en de hoofdpersoon uit The Passion. "Ik heb het idee dat hij iemand was die veel sympathie kweekte door mensen in hun waarde te laten en hierdoor veel mensen achter zich aan heeft gekregen. Dit heb ik als leidraad genomen: ik doe dat waarbij ik me prettig voel en wil anderen hiervan overtuigen: wil je deze koers met mij bewandelen, dan ben je welkom en kan je met me mee."

'Ik herken mezelf in hem'

Hij wil, in navolging van Edwin Jonker en Tommie Christiaan, Jezus neerzetten als een soort teamplayer. "Voor veel mensen was hij een goede coach: een aanvoerder die iets wilde veranderen in plaats van geweld te gebruiken, die met overtuiging zijn hart volgde en hier goede bedoelingen mee had. Daarin herken ik mezelf. Ik ben zelf geen wereldleider die op de barricades springt, maar ik bewandel wel mijn eigen weg, die ook voor mijn omgeving steeds helderder wordt. En dat voelt goed."

Hoewel het verhaal van The Passion al eeuwenoud is, blijft het volgens Akkerman actueel. "Het is nog steeds een rommeltje in de wereld en we zijn met z'n allen nog steeds op zoek naar het ultieme geluk."

'Twijfelde of ik het wel aankon'

Akkerman hoorde in 2019 dat de productie van The Passion interesse in hem had. Hij werd benaderd voor een gesprek en er volgde een auditie waarin Akkerman een stuk uit het script moest naspelen. "Ik heb wel enige acteerervaring (Akkerman speelde Buddy Holly in de musical The Buddy Holly Story, red.), maar dat staat niet in verhouding tot mijn zangervaring. Ik twijfelde of ik zo'n rol aankon, want het is niet de minste rol. Maar ze waren onder de indruk van mijn auditie en ik ben en word natuurlijk ook gecoacht hierin."

Akkerman heeft ook al wat nummers gehoord die hij en zijn medecastleden op 9 april in Roermond ten gehore gaan brengen. "Ik zing normaal gesproken Engelstalig, dus het wordt een grote uitdaging om alleen Nederlandse nummers te zingen", zegt de zanger lachend. "Maar de liedjes die ik mag doen, zijn stuk voor stuk zo gaaf. Het wordt een mix van oudere nummers en recenter werk. Voor alle muziekliefhebbers zit er iets in."

Ook de rest van de cast, onder wie Trijntje Oosterhuis, Soy Kroon en Jan Kooijman, heeft Akkerman al mogen ontmoeten. "Vorige week was dat, een soort halve ontmoeting tijdens een doorloopdag. Bij de vorige edities zaten er castleden bij die ik niet goed kende, maar dit jaar kende ik ze van tevoren allemaal. Zeker de acteurs met wie ik veel scènes heb. Dit voelde heel natuurlijk en gezellig. Ik heb er zin in om dit verhaal te delen met deze mensen."