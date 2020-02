Het derde seizoen van Chateau Meiland is vanaf 23 maart te zien, bevestigt een woordvoerder van SBS6 dinsdag aan NU.nl. In het seizoen zal onder meer duidelijk worden waarom de familie terug wil keren naar Nederland.

Het derde seizoen is waarschijnlijk het laatste seizoen dat zich afspeelt rondom het kasteel Marrillaux in Frankrijk.

Maandag maakte de familie Meiland bekend dat ze weer terug naar Nederland gaan verhuizen. Volgens de woordvoerder van SBS6 is de zender van plan de familie ook in Nederland te blijven volgen. Hoe dit precies vorm zal krijgen, is nog niet bekend.

In de realityserie wordt de familie Meiland gevolgd bij het openen en runnen van een bed and breakfast in een kasteel bij het Franse dorp Beynac. De serie won vorig jaar de Gouden Televizier-Ring.