Er komt een kinderversie van het bakprogramma Heel Holland Bakt, zegt Omroep Max-baas Jan Slagter maandag in RTL Boulevard. Het programma zal uitgezonden worden op NPO3.

In december vertelde Slagter aan het AD over zijn wens om een kinderversie van het populaire bakprogramma te maken. "Kinderen met hun ouders of grootouders, dat zie ik voor me. Want kinderen vinden bakken ontzettend leuk", aldus Slagter.

Heel Holland Bakt is een televisieprogramma van Omroep MAX, gebaseerd op het Britse The Great British Bake-Off. Volgende week zondag wordt de finale van het door André van Duin gepresenteerde zevende seizoen uitgezonden.