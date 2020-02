Syriëganger Laura H. ontving een gastenvergoeding van 400 euro voor haar optreden in het KRO-NCRV programma Mensen met M. Het is niet ongebruikelijk dat gasten die in een televisieprogramma verschijnen een vergoeding krijgen, bevestigt een woordvoerder van KRO-NCRV aan NU.nl.

"De vergoeding verschilt per programma. Ook de maximale gastenvergoeding verschilt per programma. In dit geval was een vergoeding van maximaal 750 euro opgenomen", aldus de woordvoerder.

In Mensen met M. voert presentator Margriet van der Linden een gesprek met twee bekende Nederlanders. In de aflevering die werd uitgezonden met Kerst sprak ze met Songfestival-winnaar Duncan Laurence en Syriëganger Laura H.

De keuze voor Laura H. als gast was controversieel. In 2017 werd Laura H. veroordeeld tot 24 maanden celstraf, waarvan 13 maanden voorwaardelijk. Ze werd schuldig bevonden aan "voorbereidingshandelingen" die het plegen van terroristische misdaden ondersteunen. Laura H. heeft spijt betuigt van haar reis naar Syrië.

Tweede Kamerlid Zohair El Yassini van de VVD stelde vragen over de situatie aan Minister Slob. Hij noemt het "onbestaanbaar dat er publiek geld wordt gebruikt om veroordeelde IS-gangers en/of terroristen te betalen om op televisie hun verhaal te doen". Slob laat weten dat de KRO-NCRV aan hem bevestigd heeft dat Laura H. 400 euro ontving voor haar deelname.

Op de vraag of Slob in gesprek gaat met de publieke omroepen om te voorkomen dat veroordeelde IS-gangers een verdienmodel kunnen maken van hun misdaden, antwoordt de minister dat de redactionele vrijheid van de omroepen een groot goed is. "Het is aan de omroepen om de inhoud van hun programma's te bepalen."