Heb je geen idee wat te kijken op maandagavond? NU.nl zet in samenwerking met Veronica Superguide de televisietips op een rij.

Realityserie: Siesta Key

21:30 - 22:30 uur op MTV

Siesta Key volgt een groep vrienden die volwassen aan het worden zijn op het eiland in Florida. Ze wonen op een paradijselijke locatie, maar toch krijgen ook deze jongvolwassenen te maken met zaken als liefdesverdriet, verraad en klasseverschillen.

Reportageserie: De Kist

23:25 - 23:51 uur op NPO2

Berdien Stenberg dacht dat haar leven voorbij was toen ze de diagnose borstkanker kreeg. Gelukkig werd ze na een jaar vol behandelingen schoon werd verklaard. Toch blijft ze bang dat het terug zou komen. Hoe zorg je ervoor dat je na een ernstige ziekte niet verandert in een hypochonder?

Reportageserie: Niet Zonder Ons

21:30 - 22:25 uur op NPO1

Daphne, Arie, Hendrika, Cor, Hans en Peter hebben alle zes een hersenaandoening. En dat is niet het enige wat hen bindt: ze hebben geen van allen werk en zitten daarom thuis. En dat terwijl ze kúnnen en willen werken. Erik Scherder en Martine van Os volgen ze in een bijzonder traject naar een baan.

Documentaireserie: Hoog Water

20:30 - 21:30 uur op NPO2

Toen het water begin 1995 over én door de dijken in Limburg en het Rieverenland klotste, leidde dat tot de grootste evacuatie uit de recente Nederlandse geschiedenis. Een kwart miljoen mensen moesten halsoverkop hun eigendommen bij elkaar rapen om droge voeten te houden, een gebeurtenis die van grote invloed op hun leven is geweest.

Film: The Hunger Games: Catching Fire

20:30 - 23:20 uur op Net5

Ook al hebben ze de brute Hunger Games gewonnen, Katniss (Jennifer Lawrence) en Peeta (Josh Hutcherson) zijn nog niet veilig. Er gaan geruchten over een opstand tegen het dictatoriale Capitool...een opstand die zij hebben helpen starten. Bekijk hier ook vijftien feiten over The Hunger Games.