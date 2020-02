Het programma Domino Day, waarin mensen het record van vallende dominostenen proberen te breken, komt na elf jaar afwezigheid terug op televisie. Dat meldt producent Endemol Shine maandag op Facebook.

De laatste editie van het programma was in 2009 te zien op SBS6. Het programma trok toen verspreid over tien Europese landen ruim 50 miljoen kijkers.

Het wereldrecord werd in 2009 gebroken in het WTC Expo in Leeuwarden. Het thema van het spektakel was The Show with The Flow. De verschillende werelddelen werden met dominostenen nagebouwd. Om het dominorecord van 2009 te breken moeten er volgens de producent meer dan 4,5 miljoen stenen omvallen.

De laatste editie van Domino Day werd gepresenteerd door Hans Kraay jr. en Nance. Wie de nieuwe versie van het programma zal presenteren, op welke zender het evenement te zien is en of de opzet hetzelfde zal zijn, is niet bekend.

Een mus zorgde in 2005 voor paniek tijdens het opbouwen van de stenen. De vogel vloog het gebouw binnen waar zo'n vier miljoen dominostenen stonden en gooide er zo'n 23.000 om. De vogel werd even later uit de lucht geschoten.