Rob van Someren vindt dat luistercijfers en marktaandelen zouden moeten meetellen bij het stemmen voor de RadioRing, de publieksprijs voor beste radioprogramma. Op die manier zou het proces volgens de radio-dj eerlijker verlopen.

"De ophef (om het uitreiken van de RadioRing, red.) wordt eigenlijk ieder jaar wel sterker, omdat steeds meer de campagne erom heen bepaalt of je uiteindelijk tot winnaar of winnares wordt uitgeroepen", aldus Van Someren in De Perstribune. De radio-dj greep afgelopen vrijdag voor de derde keer op een rij naast de prijs: hij eindigde op de derde plaats.

Volgens Van Someren is het belangrijk dat het publiek van zich kan laten horen, maar hij vreest dat het bij de stemmers niet altijd om de radioprogramma's gaat. "Nu zijn er misschien wel heel veel stemmen naar radioprogramma's gegaan van de stemmers die dat programma nog nooit geluisterd hebben", legt hij uit. "Die zijn dan gewoon opgeroepen om te stemmen en denken: oh, die ken ik wel ergens van, ik vink het gewoon aan."

Van Someren denkt dat door het laten meewegen van luistercijfers en marktaandelen, de radioprogramma's zelf weer belangrijker worden bij het bepalen wie de RadioRing wint.

"Iets wat niet te manipuleren is, zijn marktaandelen en luistercijfers. En die worden bepaald door het publiek", zegt Van Someren. "Er zal ongetwijfeld een mooi algoritme op te vinden zijn. Dan zeg je: dat stemmen doen we wel, maar dan willen we vooral weten of een bepaald programma door de achterban ook daadwerkelijk wordt gewaardeerd. Zo kom je volgens mij tot een eerlijkere stemming."