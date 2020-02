Stine Jensen weet nog niet zo goed wie dit jaar de Mol is. De filosofe, die in 2018 als zesde het spel moest verlaten, vindt dat eigenlijk iedereen aan het mollen is dit jaar.

Let op: dit artikel bevat spoilers

Het moest een keer gebeuren dit seizoen: iedereen ging door. Zonder schermen te hebben gezien kozen vier leden van de groep voor een groepsvrijstelling en zo komt het dat we in aflevering vijf nog zeven kandidaten overhouden die het in China proberen te schoppen tot de finale.

"Ik geniet zo van dit seizoen, met alle Chinese wijsheden en filosofen die voorbij komen. Prachtig ook weer hoe ze het in beeld brengen, ik ben er echt wel weer van onder de indruk", aldus Jensen na het zien van aflevering vier.

Wie speelt een vals spel?

"Wie niet? Dit hele seizoen is eigenlijk iedereen aan het saboteren en je kunt overal iets achter zien. Nu weet ik dat dat niet altijd expres is: hoe vaak ik zelf wel niet heb staan klooien met die portofoons. Dan lijkt het voor de kijkers alsof ik aan het mollen ben, terwijl ik in werkelijkheid gewoon echt niet door had hoe dat ding werkte of hoe ver we al waren in de opdracht. Leonie (Ter Braak, red.) is volgens mij ook zo iemand die gewoon zo af en toe echt niet door heeft wat handig is in een spel. Ze maakt daar wel goed gebruik van, zo legt ze de verdenking op zichzelf."

Wie is te eerlijk?

"Claes (Iversen) is een hele relaxte, eerlijke Deen. Hij staat tamelijk ontspannen in het spel en vindt het vooral heel leuk om mee te doen. Ik herken dat wel van mezelf, dat je voor het team wil gaan en het gezellig wil hebben met z'n allen. Claes wil geloof ik ook heel graag een bondje, dat hij een beetje met iemand kan optrekken."

Wat viel jou het meest op?

"Nathan (Rutjes, red.) liet ineens een hele andere kant van zichzelf zien. Hij komt de hele tijd over als een lieve, goudeerlijke jongen, dus toen hij deze aflevering in een biecht iets zei over een fijne mollenstreek, verraste hij me daar echt mee."

"Ik hoop dat Nathan er nog heel lang in blijft, hij brengt een fijne energie met zich mee, het is leuk om naar hem te kijken. Ik weet hoeveel druk het met zich meebrengt om mee te doen en ik weet ook van oud-Mollen dat je echt moet weten waar je aan begint voor je als de Mol door het spel wil gaan. Slechts een paar mensen kunnen dat dit seizoen en ik denk dat Nathan ons daar nog wel eens in kan verrassen."

Wie gaat er de volgende aflevering uit?

"Dat is best moeilijk te bepalen, want het is niet per se zo dat als je geen bondjes hebt, je er direct uit ligt. Als jij een heel goed beeld hebt van wie de Mol is, maakt het in feite niets meer uit hoe sterk of hoe zwak je in de rest van het spel staat. Als ik iemand zou moeten noemen die er uitgaat, zou ik toch Rob (Dekay, red.) kiezen. Ik heb het idee dat hij zich te makkelijk laat meevoeren, dat kan hem de kop gaan kosten."

Wie is de Mol?

"Na deze aflevering zit ik op drie mollen: Johan (Goossens, red.), Nathan en Buddy (Vedder, red.). Ik weet hoe erg je schrikt als je zomaar ineens al een test moet gaan doen terwijl je nog een opdracht moet doen en die drie mannen reageerden allemaal eigenlijk te ontspannen. Daar let ik sinds mijn eigen deelname op, net als hoeveel kleding iemand mee heeft. Buddy heeft iedere keer iets anders aan, dat valt op. Wat dat betreft moet Miljuschka (Witzenhausen, red.) toch ook nog even genoemd worden: die heeft zoveel jurkjes bij zich. Als Mol reken je er op dat je drie weken meegaat en dus veel mee moet, dus dat zou een teken kunnen zijn."

"Nathan is er dus bijgekomen deze aflevering, maar Johan vind ik al langer opvallen. Hij koos voor een joker, wat ook prima bij een Mol zou kunnen passen en hij kan onwijs veel chaos veroorzaken tijdens opdrachten. Dat omstoten van die vaas ook, tijdens het toekijken bij Buddy, dat kan bijna niet. Zoals filosoof Laozi nooit gezegd heeft: 'Soms is alles wat het lijkt'."