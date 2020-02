De eerste aflevering van Deze quiz is voor jou, gepresenteerd door Linda de Mol, trok zaterdagavond ruim 1,1 miljoen kijkers. Daarmee eindigde de nieuwe quiz van SBS6 op de zesde plaats in de top 10 van best bekeken programma's, blijkt uit cijfers van Stichting KijkOnderzoek.

Eerder vertelde De Mol in De Wereld Draait Door dat ze hoopte minstens 700.000 kijkers te halen met haar nieuwe quiz. "Ik hoop dat we richting het miljoen gaan. In elk geval rond de 700.000 kijkers, daaronder zou ik het wel echt heel jammer vinden", aldus de presentatrice.

Wie is de Mol? op NPO1 was met 2.333.000 kijkers met afstand het best bekeken programma zaterdagavond. Naar het daarop volgende praatprogramma Moltalk op NPO3 keken 943.000 mensen.

Het consumentenprogramma Kassa! op NPO1 werd met 1.146.000 kijkers als gewoonlijk goed bekeken. Op diezelfde zender keken 1.123.000 mensen naar StudioSport Eredivisie . De quiz Wie ben ik? op RTL 4 sluit de top 10 van best bekeken programma's af, met 813.000 kijkers.