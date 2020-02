In navolging van presentator Rob Hadders mag Marieke van de Zilver zich de winnaar van De slimste mens noemen. De politiek verslaggever van RTL is na haar winst overspoeld met reacties, zo vertelt ze in gesprek met NU.nl.

Was het lastig om je winst geheim te houden?

"De opnames van de finale waren eind november, dus ik weet het al een maand of twee. Vooral in het begin was het lastig, omdat mensen gingen vissen. Op een gegeven moment werd het wel leuk, toen collega's hele theorieën gingen bedenken en ook een poule startten waar ik zou eindigen."

Hoe had je je voorbereid op je deelname?

"Inhoudelijk kun je je niet echt voorbereiden. Ik heb wel een paar dagen voor de opnames alles opgezocht over de val van Srebrenica. Toevallig kreeg ik daar later ook echt een vraag over! Het was een Open Deur-vraag (waarbij de kandidaten vier trefwoorden bij een onderwerp moeten noemen, red.), maar ik wist het vierde antwoord niet. Dus zelfs als je wel voorbereid bent, wil dat niet zeggen dat je op de juiste antwoorden komt."

Veel winnaars en deelnemers worden na hun deelname een stuk bekender. Merk jij daar al iets van?

"Gedurende de reeks ben ik niet herkend, zelfs niet in Amsterdam. Wel komen er veel reacties op de afleveringen. Ik wist wel dat dat zou komen, maar ik heb onderschat hoezeer mensen met je meeleven en een mening vormen over de kandidaten. Ook gisteravond heb ik weer zo veel reacties gehad, ik moet nog even de tijd vinden om er op te reageren."



Is er iemand die je als jouw gedroomde opvolger ziet?

"Ik zou het wel leuk vinden als nu twee jaar achter elkaar een vrouw wint (Van de Zilver is na Angela de Jong de tweede vrouwelijke winnaar, Anniko van Santen won in de RTL-versie van het programma, red.). Maar wie dat dan moet zijn… Er zijn zo veel slimme vrouwen in Nederland. De makers hebben gezegd dat het grootste deel van de mannen die voor De slimste mens worden gevraagd 'ja' zeggen, terwijl juist veel vrouwen het verzoek afwijzen. Ik hoop dat vrouwen minder bang worden om af te gaan, want als je kennis en lef hebt, maak je echt een kans."