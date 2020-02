1.727.000 mensen hebben vrijdagavond afgestemd op NPO2, waarop de finale van De slimste mens te zien was. De kennisquiz is hiermee, op het NOS Journaal van 20.00 uur na, het best bekeken programma van vrijdag.

In de laatste uitzending van de dagelijkse quiz met Maarten van Rossem en Philip Freriks was te zien dat politiek verslaggever Marieke van de Zilver haar medefinalisten Marc de Hond en Khalid Kasem wist te verslaan.

In de zomer van 2020 zal de volgende reeks van De slimste mens worden uitgezonden, vertelde Freriks vrijdag.

The voice of Holland heeft een derde plaats weten te behalen in de kijkcijferlijst van vrijdag. Ruim 1,6 miljoen mensen hebben gekeken naar The Knockout-ronde, waarin Angela Groothuizen en Ronnie Flex coaches Anouk en Ali B bijstonden.

Eva Jinek dook vrijdagavond weer boven de miljoen kijkers. 1.046.000 mensen stemden af op haar talkshow op RTL 4. Concurrent Op1 op NPO1 is door 653.000 mensen gezien.