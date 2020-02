Heb je geen idee wat te kijken op zondagavond? NU.nl zet in samenwerking met Veronica Superguide de televisietips op een rij.

Realityprogramma: Kamp Waes

20:00 - 20:50 uur op Eén

De kandidaten gaan de laatste dag van Kamp Waes in. Na een zware nacht volgt nog één laatste, grote test. De strenge instructeurs Stijn en Fly gaan zien of de resterende kandidaten ook in een team van échte Special Forces kunnen functioneren.

Consumentenprogramma: Nederland Ontdekt

16:30 - 17:00 uur op RTL 4

Met acht Olympische medailles is Inge de Bruijn, na schaatsster Ireen Wüst, Nederlands grootste Olympiër. Sindsdien verscheen ze meerdere keren op televisie, in onder meer Dancing with the Stars en Let's Dance. Voor het nieuwe lifestyleprogramma Nederland Ontdekt reist ze naar de mooiste plekken in binnen- en buitenland. Zo brengt ze in de eerste aflevering een bezoek aan Drenthe.

Politieserie: Baantjer: Het Begin

21:30 - 22:30 uur op RTL 4

Zevende aflevering van deze nieuwe serie, waarin Waldemar Torenstra te zien is als rechercheur De Cock. Crimineel Johnny Wormgoor blijkt mosterdgas in handen te hebben en zoekt een koper.

Thriller: Taken

20:00 - 21:45 uur op Veronica

De gepensioneerde CIA-agent Bryan (Liam Neeson) staat met tegenzin toe dat zijn dochter naar Parijs gaat. Wanneer hij tijdens een telefoongesprek hoort hoe zij wordt ontvoerd, zet de zestiger al zijn oude vaardigheden in om zijn dochter te vinden en de daders te grijpen.

Dramafilm: Not Fade Away

20:00 - 22:40 uur op SBS9

Een groep kinderen probeert hun rock-'n-roll droom te verwezenlijken door hun eigen band op te richten. Hierbij moeten ze om zien te gaan met zowel de normen en waarden van de jaren zestig als de tijdloze valkuilen van de pubertijd.

