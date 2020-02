Heb je geen idee wat te kijken op zaterdagdagavond? NU.nl zet in samenwerking met Veronica Superguide de televisietips op een rij.

Dramaserie: Cheat

20:30 – 21:30 uur op NPO3

Nu Leahs echtgenoot Adam met een fatale messteek om het leven is gebracht, moet de politie uitvinden wie de overspelige man heeft vermoord: de belazerde Leah of toch de manipulatieve Rose. Leah beseft dat ze de confrontatie met haar aartsvijand nog één keer aan moet gaan.

Dit zijn de tien beste series die nu op Videoland staan.

Quiz: Deze Quiz is Voor Jou

20:00 – 21:35 uur op SBS6

In de nieuwe quiz van Linda de Mol proberen vier BN’ers elke aflevering zoveel mogelijk geld bij elkaar te spelen, waarna het verdiende geld naar iemand uit het publiek gaat die het écht nodig heeft. De uiteindelijke winnaar weet nog van niks.

Dit is er in februari verder te zien op televisie.

Jeugdprogramma: Betreden op Eigen Risico

18:05 – 18:30 uur NPO3

Daan Boom en Tim Senders helpen kinderen hun wensen vervullen. Maar om iets van je bucketlist te kunnen afstrepen heb je geluk en lef nodig. Ook in dit vierde seizoen.

Dit zijn de tien beste series die nu op Netflix staan.

Spel: De Alleskunner

21:35 – 22:35 uur op SBS6

Honderd mensen krijgen 99 opdrachten die ze moeten uitvoeren om te bepalen wie de beste alleskunner is. De beste hoef je alleen in de finale te zijn, het is de kunst om in de rondes ervoor nooit de slechtste te zijn.

Quiz: De Smerige Quiz

19:25 – 19:55 uur op NPO3

Wat kun je nog als je alles op zijn kop ziet? En loop je harder als je benen te lang zijn? Hoe snel vis je het goede orgaan uit een grote bak, en welk team verdient een zweetbonus? Rachel Rosier en Dr. Elbert Smelt presenteren een gloednieuwe quiz over het menselijk lichaam.

Dit zijn de tien beste films die nu op Netflix staan.