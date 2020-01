Heb je geen idee wat te kijken op vrijdagavond? NU.nl zet in samenwerking met Veronica Superguide de televisietips op een rij.

Misdaadserie: Shetland

22.25 - 23.30 uur op NPO2

Na een heftige ruzie op de veerpont van Aberdeen naar Shetland belandt Leanne in bed met ene Robbie. Wanneer ze de volgende ochtend wakker wordt, is hij verdwenen. Als later een jongen met een overdosis op de spoedeisende hulp binnenkomt, bekruipt inspecteur Jimmy Perez het gevoel dat de twee zaken met elkaar te maken hebben.

Talkshow: #Dryjanuary: De Naborrel

20.25 - 21.15 uur op NPO3

Sophie Hilbrand maakt de balans op van een alcoholvrije maand: hebben we het volgehouden of is 'Dry January' voor velen na een week al geëindigd? Met bekende Nederlands en publiek blikt de presentatrice terug op de maand zonder alcohol.

Thriller: Wrong Turn at Tahoe

20.30 - 22.25 uur op Spike

Joshua (Cuba Gooding jr.) is onderdeel van de maffia. In een wereld vol bruut geweld en mooie vrouwen bevindt hij zich al snel in een positie met veel macht. Dat merkt ook de grote drugsbaas (Harvey Keitel) op, en al snel is Joshua zijn positie niet meer zeker.

Misdaadfilm: The Usual Suspects

20:30 - 22:35 uur op SBS9

Vijf criminelen die elkaar hebben leren kennen in een politiecel besluiten te gaan samenwerken. Ze krijgen een opdracht van ene Keyser Söze, een mysterieuze meestercrimineel die niemand ooit heeft gezien.

Actiefilm: Cliffhanger

22.00 - 00.10 uur op Veronica

Gabe (Sylvester Stallone) wordt gevraagd om een groep gestrande klimmers te redden. Eenmaal op de berg komt hij erachter dat de klimmers geen burgers in nood zijn, maar criminelen die zoeken naar koffers vol cash.

