Het Commissariaat voor de Media (CvdM) heeft de gemeente Amsterdam donderdag in een brief aan de gemeenteraad om opheldering gevraagd over de keuze voor AT5 als lokale nieuwsvoorziening boven nieuwkomer C-Amsterdam.

Een onafhankelijke commissie adviseerde de gemeenteraad vorig jaar om C-Amsterdam aan te stellen als lokale media-instelling met subsidie voor nieuwsverslaggeving. De gemeente koos in plaats daarvan echter voor de Publieke Omroep Amsterdam, het moederbedrijf van AT5, omdat die meer ervaring zou hebben.

Het CvdM wil nu van de gemeente horen waar de voorkeur voor AT5 precies op is gebaseerd. De gemeenteraad heeft tot 9 maart om met een nadere toelichting te komen.

Het commissariaat is de onafhankelijke toezichthouder voor onder meer radio en televisie en moet de uitzendconcessie in Amsterdam goedkeuren.