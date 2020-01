De klacht die de Britse prins Harry in augustus vorig jaar indiende tegen de Britse krant The Mail on Sunday, is afgewezen door toezichthouder IPSO. De prins vond dat de krant ten onrechte suggereerde dat de natuurfoto's die hij op zijn Instagram plaatste, misleidend zijn.

IPSO oordeelde in oktober vorig jaar dat de informatie in het betreffende krantenartikel niet per se misleidend of incorrect is, maar het is pas donderdag openbaar gemaakt.

The Mail on Sunday plaatste in april vorig jaar een artikel over foto's van dieren, waaronder een olifant, die prins Harry ter gelegenheid van de Dag van de Aarde op zijn Instagram had geplaatst. De titel van het stuk was: 'Gedrogeerd en vastgebonden: wat Harry niet vertelde over zijn indrukwekkende natuurfoto's'.

In het artikel werd gesteld dat de foto's "niet het hele verhaal vertelden". De door prins Harry geportretteerde dieren zouden in werkelijkheid gedrogeerd zijn, omdat ze naar een nieuw gebied werden verhuisd. De gefotografeerde olifant zou bovendien vastgebonden zijn. De foto was, zo stelde de krant, opzettelijk op een bepaalde manier zijn uitgesneden zodat het touw om zijn poot niet te zien was. De prins kon zo laten zien dat hij een bekwame natuurfotograaf is.

De krant vermeldde ook dat een woordvoerder van prins Harry de aantijging ontkende.

Prins Harry diende naar aanleiding van het artikel een klacht in bij IPSO. Volgens de prins had hij niet de intentie om zijn Instagram-volgers te misleiden, maar wilde hij met de foto's bewustzijn creëren bij zijn publiek. De foto's zouden uitgesneden zijn om aan het sjabloon van Instagram te kunnen voldoen.